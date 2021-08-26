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26 Ağu 2021 11:48

Reisi: Halkın geçimi ile ilgilenmek hükümetin önceliğidir

Reisi: Halkın geçimi ile ilgilenmek hükümetin önceliğidir

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, halkın geçimiyle ilgilenmenin ve enflasyonu kontrol etmenin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Bazı alanlarda ciddi aksiklikler var. Gece gündüz bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Adaletin yerini bulması konusunda kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Reisi, hukuka ve hukukun üstünlüğüne dikkat edilmesini adaletin sağlanması için en iyi 'kriter' olarak nitelendirdi.

Halkın geçimiyle ilgilenmenin ve enflasyonu kontrol etmenin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Reisi, "Yaptırımlar var ancak sorunları çözebiliriz. Halkı da işin içine katmalıyız. Halkın hazır olduğu her yerde sorunlar çözülmüştür. Halk hükümete yardım etmeye hazırdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi ayrıca, bakanlar kurulu üyelelerin Cumartesi günü İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüşeceğini söyledi.

News Code 1896758
https://tr.mehrnews.com/news/1896758/

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