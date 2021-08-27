Fransa, Türkiye'yi yeniden kırmızı listeye aldı

Covid-19 salgını vaka sayılarında yeniden artış gözlemleniyor. Ülkeler salgın sebebiyle bir dizi önlem almaya devam ediyor. Fransa, virüsün dolaşım alanlarını belirleyen son kararnamesi ile Türkiye'yi turuncu listeden kırmızı listeye ekledi. Yapılan açıklamaya göre ülkeye giriş yapanlar, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacakları ifade edildi.

Euronews’in haberine göre; "Covid-19 salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır" denilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu tarihten itibaren, Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır. Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır. Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler, mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar."

"Bu kişiler uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır).

Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar. Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 euro para cezası ile sonuçlanacaktır.

Kişiler kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten, ve ihtiyaç halinde söz konusu konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan, bir belge sunmak durumundadırlar."