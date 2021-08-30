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30 Ağu 2021 17:47

Rusya: Fransa’nın Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifi değerlendirilmeli

Rusya: Fransa’nın Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifi değerlendirilmeli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Paris’in, Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması şeklindeki teklifi sorulunca, bu konunun ele alınması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Sputnik'e göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa’nın, Afganistan’ın başkenti Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması şeklindeki teklifine ilişkin soru karşısında, “Bu, üstünde tartışılması gereken bir teklif” dedi.

Peskov, “Burada önemli olan böyle bir bölgenin her yönünün ele alınmasıdır. En mühimiyse, böyle bir bölge oluşturulması fikrine Taliban’ın nasıl baktığını anlamamız gerekiyor” diye ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cumartesi günü, Paris ile Londra’nın bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Kabil’de güvenli bölgeler oluşturulması teklifini içeren bir karar tasarısı sunacaklarını söyledi.

Macron, Fransız Le Journal du Dimanche gazetesine demecinde, Birleşmiş Milletler’in kontrolünde olmasını istedikleri söz konusu güvenli bölgelerin, Afganistan’ı terk etmek isteyen insanların korunması adına kullanılacağını belirtti.

News Code 1896868
https://tr.mehrnews.com/news/1896868/

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