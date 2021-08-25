Peskov: Rusya, Kırım'la ilgili tutumunu Türkiye ve diğer ülkelere anlatmaya hazır

Türkiye'den gelen Kırım açıklamasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Rusya'nın Türk yetkililere ve aynı şekilde diğer ülkelere Kırım'la ilgili gerçek durumu daha fazla anlatma konusunda sabırlı olduğunu ifade etti.

Rus-Türk ilişkilerinin partnerlik ilişkileri olduğunu ve ticari-ekonomik ve yatırım işbirliğine dayalı gerçekçi ve sağlam bir temel üzerinde inşa edildiğini kaydeden Peskov, "Ancak bu, ilişkilerde önemli görüş ayrılıkları bulunmadığı anlamına gelmiyor. Önemli görüş ayrılıklarından biri de Kırım konusuyla ilgili. Türk meslektaşımızın bu tutumunu kabul etmiyoruz ve bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tüm görüş ayrılıklarının diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inandıklarını ve bu nedenle Kırım'daki gerçek durumu anlatmaya hazır olduklarını belirten Peskov, birçok ülkenin Kırım konusunda içine düştüğü yanılsamaları netleştirmeye de hazır olduklarının altını çizdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilen Kırım Platformu zirvesi öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü desteklediğini ifade ederek, "Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz" demişti.

Kaynak: Sputnik