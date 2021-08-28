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28 Ağu 2021 13:41

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Bağdat’a ulaştı.

Rudaw'a göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşıladı.

Irak hükümeti, ‘Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi’yle komşu ve diğer ülkelerle bölgesel konuları ve ikili ilişkilerde yaşanan sorunları, güvenlik ve yatırım konularını ele almak amaçlıyor.

Zirve toplantısına İran başta olmak üzere Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirliği (BAE) ve Katar’ın yanı sıra, Fransa, ABD ve İngiltere de davet edildi.

News Code 1896808
https://tr.mehrnews.com/news/1896808/

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