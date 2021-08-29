Siyonist İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Siyonist savaş uçakları Gazze kentinde Kassam Tugayları'na ait bir mevziyi bombaladı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmazken, İsrail rejimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze tarafından gönderilen yanan balonlara karşılık olarak Hamas'a ait bir eğitim ve silah üretim merkezinin hedef alındığını" duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, akşam saatlerinde sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı kınayan Filistinlilere, Siyonist İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılarda 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA