Hamas, Mahmud Abbas'ın şartlarını reddetti

Hamas Hareketi, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ulusal birliği sağlamak ve bir birlik hükümeti kurmak için öne sürdüğü koşulları, Siyonist İsrail'in şartlarına tabi oldukları gerekçesiyle reddetti.

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Başkan Abbas'ın bir hükümet kurmak ve ulusal birliği sağlamak için öne sürdüğü koşullar, Siyonistlerin şartlarına tabidir. Bu da Filistin'in ulusal birliğine aykırıdır. Ulusal diyalog ve birliğin sağlanmasıyla ilgili düzenlemeler, tarafların Mısır'ın himayesinde uzlaştıkları Kahire Anlaşması'na dayanmalıdır. Abbas, ulusal uzlaşıdan uzak olumsuz tutumlarına bağlı kalması ve imzalanan anlaşmaları çiğnenmesi, zorbalığını yansıtıyor. Hamas, Filistin içinde düzenleme konusunda hala olumlu tutumları sahip ve uzlaşının başarılı olması için her alanda bazı tavizler verdi. Filistin Devlet Başkanı'nın da işgalcilerin öne sürdürdüğü şartlardan sıyrılıp ulusal birliğin sağlanmasına yönelik kapsamlı bir tutum benimsemesi gerekiyor.”

Kaynak: Timetürk