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4 Eyl 2021 09:08

Rusya:

Suriye hava savunması, Siyonist İsrail’in hava saldırısını püskürttü

Suriye hava savunması, Siyonist İsrail’in hava saldırısını püskürttü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunmasının Siyonist İsrail güçleri tarafından fırlatılan 24 füzeden 21’ini imha ettiğini belirtti.

Sputnik'e göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, dün düzenlediği basın toplantısında, “3 Eylül günü saat 1.30 sularında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 savaş uçakları Lübnan hava sahasından Suriye’deki hedeflere yönelik 24 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” ifadesini kullandı.

Kulit, Suriye hava savunma birliklerinin ellerindeki Rus yapımı Buk-M2E ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle 24 füzeden 21’ini imha ederek saldırıyı püskürttüğünü kaydetti.

News Code 1896965
https://tr.mehrnews.com/news/1896965/

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