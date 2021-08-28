Haşdi Şabi'den Salahaddin'de IŞİD'e karşı operasyon

Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Al-Fırat News'un haberine göre, Haşdi Şabi güçleri terör örgütü IŞİD’in Salahaddin vilayetindeki mevzilerine karşı yeni operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD’e ait birkaç sığınak tespit edilerek imha edildi. Bunun yanı sıra birçok terörist de gözaltına alındı.

Haşdi Şabi güçleri ayrıca dün Bağdat'ın Tarimiye ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken iki teröristi de gözaltına alınmıştı.