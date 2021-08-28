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28 Ağu 2021 11:36

Haşdi Şabi'den Salahaddin'de IŞİD'e karşı operasyon

Haşdi Şabi'den Salahaddin'de IŞİD'e karşı operasyon

Irak Haşdi Şabi güçleri Salahaddin'de düzenlediği operasyonda terör örgütü IŞİD'e ait birkaç sığınağı tespit ederek imha etti.

Irak Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin farklı bölgelerinde teröristlere karşı operasyonları devam ediyor.

Al-Fırat News'un haberine göre, Haşdi Şabi güçleri terör örgütü IŞİD’in Salahaddin vilayetindeki mevzilerine karşı yeni operasyon düzenledi.

Operasyonda IŞİD’e ait birkaç sığınak tespit edilerek imha edildi. Bunun yanı sıra birçok terörist de gözaltına alındı.

Haşdi Şabi güçleri ayrıca dün Bağdat'ın Tarimiye ilçesinde geniş çaplı bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken iki teröristi de gözaltına alınmıştı.

News Code 1896801
https://tr.mehrnews.com/news/1896801/

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