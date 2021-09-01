İran ve BAE ikili işbirliği konusunda büyük adımlar atabilir

Emir Abdullahiyan, Bağdat Zirvesi esnasında BAE Başbakanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, "Irak’taki ‘Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı’ sırasında BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum ile samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İran ve BAE, işbirliği ve komşuluk diplomasinin gerçekleştirilmesinde büyük adımlar atabilir.” dedi.

İranlı Bakan, "Bu görüşmede, iki ülke liderlerinin karşılıklı ilişkileri güçlendirmeye yönelik olumlu iradelerinden bahsettik ve iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini de vurguladık. İlişkilerimizi ilerletmek ve bölgesel işbirliğini sağlamak için komşularımızla istişare eder ve işbirliği yaparız. Komşularla çalışmak 13. hükümetin önceliğidir." ifadelerini kullandı.