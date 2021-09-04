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4 Eyl 2021 10:21

ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül talimatı

ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül 2001'de yaşanan terör saldırısına yönelik Federal Soruşturma Bürosunun düzenlediği gizli belgelerin halka açılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, “Başkanlığa aday olduğumda, 11 Eylül saldırılarına ilişkin gizli belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusunda olumlu adım atacağıma yönelik söz vermiştim. O trajik günün 20. yıldönümüne yaklaşırkan bu sözümde duruyorum” ifadesini kullandı.

11 Eylül kararnamesini imzalayan Biden, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi. Belgelerin önümüzdeki 6 ay içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

11 Eylül 2001'de neler yaşandı?

El Kaide tarafından üstlenilen saldırılarda, toplam 19 hava korsanı aşağı yukarı aynı saatlerde kalkış yapan dört yolcu uçağını kaçırdı.

Korsanlar, yanlarında getirdikleri maket bıçağı ile kokpite girerek, uçağın kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: Haberglobal

News Code 1896966
https://tr.mehrnews.com/news/1896966/

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