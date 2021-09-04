ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül talimatı

ABD Başkanı Biden yaptığı açıklamada, “Başkanlığa aday olduğumda, 11 Eylül saldırılarına ilişkin gizli belgelerin gizliliğinin kaldırılması konusunda olumlu adım atacağıma yönelik söz vermiştim. O trajik günün 20. yıldönümüne yaklaşırkan bu sözümde duruyorum” ifadesini kullandı.

11 Eylül kararnamesini imzalayan Biden, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlara gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlatma talimatı verdi. Belgelerin önümüzdeki 6 ay içinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

11 Eylül 2001'de neler yaşandı?

El Kaide tarafından üstlenilen saldırılarda, toplam 19 hava korsanı aşağı yukarı aynı saatlerde kalkış yapan dört yolcu uçağını kaçırdı.

Korsanlar, yanlarında getirdikleri maket bıçağı ile kokpite girerek, uçağın kontrolünü ele geçirdi.

Kaynak: Haberglobal