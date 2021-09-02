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2 Eyl 2021 09:54

ABD'lilerin yüzde 61'i ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor

ABD'lilerin yüzde 61'i ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor

ABD'de yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 61'inin ülkenin "ciddi anlamda yanlış yolda olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu.

Politico ve Morning Results, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan politikası nedeniyle eleştirildiği dönemde bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 61'i ülkenin ciddi anlamda yanlış yolda olduğu yönünde görüş bildirirken yüzde 39'u da doğru yolda ilerlendiğini düşündüğünü aktardı.

Ayrıca ankette Biden'ın politikalarını onaylayan katılımcıların oranının yüzde 47, onaylamayanların ise yüzde 49 olduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 61'i Biden'ın Afganistan politikasını onaylamadığını, yüzde 30'u ise politikayı bir şekilde beğendiklerini bildirdi.

Kaynak: T24
 

News Code 1896922
https://tr.mehrnews.com/news/1896922/

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