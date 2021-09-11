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11 Eyl 2021 10:12

ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül mesajı

ABD Başkanı Biden'dan 11 Eylül mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur" dedi.

ABD’yi sarsan, insanların hayatını etkileyen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde Beyaz Saray’dan çarpıcı bir mesaj yayımlandı.

ABD Başkanı Joe Biden, birlik mesajı verdiği açıklamada Müslümanların gelişmelerden olumsuz etkilendiğini kabul etti.

"Bizi biz yapan birliktir"

Biden, "İnsan doğasının karanlık gücünü gördük. Müslüman Amerikalılara, barışçıl bir dinin doğru ve inançlı mensuplarına yönelik korku, öfke, kin ve şiddeti gördük. Ulusal birliğimizin gerilediğini gördük. Birliğin hiçbir zaman kırılmaması gerektiğini öğrendik. Bizi biz yapan birliktir. Bana göre 11 Eylül'den çıkarmamız gereken ders budur" dedi. 

Biden mesajında, 11 Eylül'deki saldırılarda hayatını kaybedenleri andı.

ABD Başkanı Biden, terör saldırılarında uçakların düşürüldüğü 3 noktayı da ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897111
https://tr.mehrnews.com/news/1897111/

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