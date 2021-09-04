Türkiye'nin Kuzey Irak'a askeri müdahale sorununu takip ediyoruz

Irak Haber Ajansı'na (INA) göre Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, dün Viyana'daki Avusturya Diplomatik Akademisi'nde düzenlenen “Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı sonuçları, zorlukları ve fırsatları” başlıklı bir konferansta konuşma yaptı.

Fuad Hüseyin, Akademi Başkanı ve Ortadoğu meselelerinde çok sayıda siyasi figür ve araştırmacının huzurunda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kuzey Irak’ta yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin, “Irak hükümeti olarak Türkiye’nin askeri müdahale sorununun çözümünü diplomatik yollarla takip ediyoruz.” dedi.

Iraklı Bakan, “Türkiye PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ın kuzey bölgesine askeri müdahalelerde bulunuyor. Bu sorununun çözümünü diplomatik yollarla takip ediyoruz. Misilleme yapmak istemiyoruz, çünkü sorunların müzakere masasında çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.