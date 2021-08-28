Bağdat zirvesine katılmak üzere Irak'a gelen siyasi şahsiyetler

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Emir Abdullahiyan'ı Bağdat havalimanında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin karşıladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat'ta

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ‘Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi’ne katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bağdat'ta

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ta düzenlenen "Komşu ve Bölge Ülkeler İşbirliği ve Dayanışma Zirvesi'ne" katılmak üzere başkent Bağdat'a geldi.

Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Bağdat'ta geldi

Fars Körfezi Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayef al Hacraf, zirveye katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Bağdat'ta

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Bağdat'ta

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'a geldi.

Ürdün Kralı II. Abdullah Bağdat'ta geldi

Ürdün Kralı II. Abdullah "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere bugün Uluslararası Bağdat Havaalanına yetişti.

Katar Emiri zirveye katılmak üzere Bağdat'ta

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere bugün Irak'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.

Kuveyt Başbakanı Irak'ta

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah da zirveye katılmak üzere Bağdat'a ulaştı.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi Bağdat'ta

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Bağdat'ta gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi tarafından karşılandı.