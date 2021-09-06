Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi İstanbul'da

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı. Sadi Kaddafi, 2014'te kaçtığı Nijer'den Libya'ya getirilmişti.
Güvenlik kaynaklarının Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamalarda Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti.
Sadi Kaddafi'nin serbest bırakılmasının ardından özel uçakla İstanbul'a geldiği öğrenildi.
Sadi Kaddafi'yi taşıyan özel uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Muammer Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.
Kaynak: Ulusal Kanal
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