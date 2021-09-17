Mısır, Libya ile bir dizi anlaşma imzaladı

Libya'da siyasetin geleceği halen belirsizliğini koruyor. Ayrıca Mısır'ın kendisinin de taraf olduğu yıllarca süren bir iç savaş yaşandı. Bütün bu süreçlere rağmen ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelerden Mısır, Trablus ile yeniden ilişki kurmaya çalışıyor.

Libya, Mısırlı şirketlerin başlıca pazarlarından biri

Her iki ülkede de 2011 yılında ayaklanmalar çıkmadan önce Libya Mısırlı şirketlerin başlıca pazarlarından biri konumundaydı.

Sanayi, tarım, enerji, iletişim ve sivil havacılık sektörlerini kapsayan 14 anlaşma

Mısır hükümeti tarafından dün yapılan açıklamaya göre Libya Başbakanı Abdülhamid Dbeibah'ın Kahire ziyareti esnasında sanayi, tarım, enerji, iletişim ve sivil havacılık sektörlerini kapsayan 14 mütabakat zaptı imzalandı.

Anlaşmalar arasında Trablus için çevre yolu da var

Libya hükümeti ile önde gelen Mısırlı şirketlerin imzaladığı proje sözleşmeleri arasında ise başkent Trablus için çevre yolu, Ajdabiya kasabasından Jalu'ya giden kara yolu ve iki gaz santralinin inşası ve tedariği yer aldı.

Kaynak: Sözcü