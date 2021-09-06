Taliban: Pencşir vilayetini ele geçirdik

Afganistan haftaya sıcak bir gelişmeyle başladı. Taliban Pençşir'i ele geçirdiğini duyurmuştu. Ancak Söz konusu haber, Ahmed Mesud güçleri tarafından yalanlandı.

Taliban sözcüsünden flaş açıklamalar

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de bir basın toplantısı düzenledi.

Mücahid Afganitan'daki son gelişmelerle ilgili "Yeni hükümet birkaç gün içinde açıklanacak. Hükümet tüm Afganistan'ı kapsayıcı olacak" dedi.

Mücahid, "Katar, Türkiye ve BAE'li dostlarımız Kabil Havalimanı'nın uluslararası uçuşlara yeniden devam edebilmesi için çalışıyor. Yakın zamanda uçuşlar başlayacak. Havalimanındaki radar, ülkeden ayrılan ABD tarafından tahrip edilmiş durumda" ifadesini kullandı.

Taliban, Pençşir'in ele geçirildiğini açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'da ele geçirilemeyen son bölge olan Pençşir'i ele geçirdiklerini duyurdu.

Sözcü, "Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik" dedi.

Taliban Örgütü, Pançşir halkının ayrımcılığa uğramayacağına dair güvence verdi.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud memlekeri Pençşir'de Taliban'a karşı direnişi örgütlediği öğrenilmişti.

Başkent Kabil'e yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pençşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.