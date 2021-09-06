İşgal rejiminin hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı

Siyonist medyası İsrail'deki bir hapishaneden, tünel kazarak 6 Filistinli tutuklunun kaçtığını bildirdi.
Rejim güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı sürdürüyor.
Habere göre, kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 5 kişiden oluşuyor.
Kaçan Filistinli tutukluların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi.
Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtildi.
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