İşgal rejiminin hapishanesinden 6 Filistinli tutuklu kaçtı

Siyonist medyası İsrail'deki bir hapishaneden, tünel kazarak 6 Filistinli tutuklunun kaçtığını bildirdi.

Rejim güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kazdıkları tünellerden dün gece kaçan 6 Filistinliyi aramayı sürdürüyor.

Habere göre, kaçanlar, Fetih örgütünün silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ve İslami Cihad örgütü mensubu Yakub Nufeyat ile Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda adındaki 5 kişiden oluşuyor.

Kaçan Filistinli tutukluların, cezaevinde aynı koğuşta kaldıkları ve 10 metrelik bir tünel kazdıkları ifade edildi.

Kaçan Filistinlileri arama çalışmalarının helikopterler ve insansız hava araçlarının yardımıyla devam ettiği belirtildi.