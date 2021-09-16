İslami Cihad Hareketi'nden Siyonistlerin Filisitinli tutuklular iddiasına yanıt

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Siyonist İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, tutukluların tüm taleplerini karşıladığı ve cezalarını kaldırdığı yönündeki haberin doğru olmadığını belirterek, harekete mensup Filistinli tutuklulara diğerlerinden farklı bir tavır takınılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, rejimin Hapishaneler İdaresi'nin, tutukluların tüm taleplerini karşıladığı ve cezalarını kaldırdığı yönündeki haberin doğru olmadığını; bunun, İslami Cihad Hareketi mensubu tutukluların cezaevlerinde yaşadıklarıyla çeliştiğini ifade etti.

Hapishaneden firar sonrası başta İslami Cihad Hareketi mensupları olmak üzere Filistinli tutuklulara getirilen tüm cezaların kaldırılması şeklindeki talebin karşılanmadığını aktaran Şihab, Siyonist İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, bazı talepleri karşılayıp bazılarını karşılamayarak, Filistin'in ulusal tutumunu bozmaya ve İslami Cihad Hareketi mensuplarını ayrı tutmaya çalıştığını kaydetti.

"İşgalci rejimin uygulamaları, hapishanelerde İslami Cihad Hareketi'ni temsil eden yapıyı yok etmeyi hedefliyor. Hareketin yönetici kadrosunda bulunan ve mensubu olan onlarca tutuklu hücre hapsinde tecrit edildi." diyen Şihab, "Filistinli güçlere ve gruplara, tutukluları ve taleplerini korumak, düşmanın herhangi birine farklı davranmasına izin vermemek için kapsamlı bir ulusal duruş sergileme" çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti, Siyonist İsrail'in, başta hapishaneden firar olayı sonrası dayattığı toplu cezaların kaldırılması olmak üzere taleplerini kabul etmesinin ardından Filistinli tutukluların cuma günü yapmayı planladıkları açlık grevi eyleminden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: Timetürk