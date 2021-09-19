İran, Siyonist projelere karşı duran "tek ülke"

Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi Ahmed el-Medlel, “Siyonist Rejim’le ilişkileri normalleştirme anlaşması, ahlaki bir sapma olarak görülüyor ve asıl amacı, kamuoyunu Filistin meselesinden uzaklaştırmaktır” dedi.

Ahmed el-Medlel, “Siyonist Rejimle ilişkilerini normalleştiren ülkeler bu rejime Filistinlilere karşı cinayet işlemesine daha fazla meşruiyet kazandıracak. İlişkilerin normalleşmesi, Siyonist Rejime Filistin ablukasını sürdürmesi için yeşil ışık yakmak gibidir” ifadesini kullandı.

El-Medlel, “Ne yazık ki Arap ülkeleri yanlış bir hesaplama yaptılar. Siyonist Rejimle ilişkileri normalleştirerek, kendi yönetimlerinin temellerini korumak için ABD'nin rızasını kazanabileceklerini düşünüyorlar” ifadelerinde bulundu.

Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyonist Rejim şu anda İran'ı Arap ülkelerinin bir numaralı düşmanı olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki İran, bölgede ve dünyada Amerikan-Siyonist projelerine karşı duran tek ülkedir.”