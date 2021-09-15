İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkedeki hayati ve kritik noktalarda sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İran istihbarat ekiplerinin icra ettiği başarılı operasyonda düşman ülkelerin istihbarat servislerine bağlı bir terör çetesi tespit edilerek çökertildi." ifadesi yer aldı.

Terör çetesine ağır bir darbe indirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonla ilgili ayrıntılarının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.