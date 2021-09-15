  1. İran
15 Eyl 2021 16:49

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran'da bir terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkede sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı, yabancı istihbarat servisleri adına ülkedeki hayati ve kritik noktalarda sabotaj ve terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İran istihbarat ekiplerinin icra ettiği başarılı operasyonda düşman ülkelerin istihbarat servislerine bağlı bir terör çetesi tespit edilerek çökertildi." ifadesi yer aldı.

Terör çetesine ağır bir darbe indirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonla ilgili ayrıntılarının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

News Code 1897233
https://tr.mehrnews.com/news/1897233/

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