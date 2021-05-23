IKBY'den sızan terör çetesi çökertildi

İran İstihbarat Bakanlığı, Batı Azerbaycan ile Sistan ve Bekucistan eyaletlerinde icra edilen başarılı operasyonlarda 3 terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinden terör ve silahlı gasp eylemleri gerçekleştirmek için ülkeye sızan silahlı bir grup istihbarat ekipleri tarafından takibe alındı. Batı Azerbaycan’daki Urmiye ilçesinde söz konusu çeteye karşı yapılan operasyon sonucu iki silahlı çete mensubu etkisiz hale getirildi, birisi de kaçtı." ifadeleri kullanıldı.

Sistan ve Belucistan eyaletinin Saravan ilçesinde 1 çocuğun öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı 21 Mart 2021’deki terör saldırısı faillerinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, “Yurt dışından yönlendirilen ve eylem hazırlığında olan terör örgütü Ceyşül Zulüm'e mensup teröristlerden bir adet tabanca, 60 kilo patlayıcı madde ve uzaktan kumanda ele geçirildi.” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sistan ve Belucistan'da başka bir terör çetesi tespit edilerek üyeleri yakalandı. Böylece birçok potansiyel terör eylemi engellendi." belirtildi.

Teröristleri destekleyen bazı ülkeler ile terör örgütlerinin uyarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülke güvenliğine yönelik yapılacak herhangi bir eyleme kararlı ve güçlü biçimde karşılık verilecektir. Teröristlerin güvenli limanı haline gelen ülkeler ise teröristlerin eylemleri konusunda hesap vermelidir."