İran'da uyuşturucu kaçakçılarına ağır darbe

İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Sistan ve Belucistan eyaletinde son 6 ayda uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 ton uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Operasyon sayesinde uyuşturucu kaçakçılarına ağır bir darbe indirildiği kaydedilen açıklamada, "Bu operasyonlarda 25 tonun üzerinde çeşitli uyuşturucu madde, 3 adet muharebe silahı, mühimmat ve 36 araca el konuldu." ifadesine yer verildi.

Operasyon sonucu 36 kişi tutuklanırken 2 kaçakçı ise öldürüldü.