  1. İran
27 Tem 2021 18:03

İran'ın kuzeybatısında bir terör çetesi çökertildi

İran'ın kuzeybatısında bir terör çetesi çökertildi

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, İran'ın kuzeybatısında sabotaj eylemi düzenlemeye çalışan bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyeletine bağlı Bükan kentinde sabotaj eylemi düzenlemeye çalışan bir terör çetesinin çökertildiği belirtildi.

Açıklamada,  "Çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilirken bir terörist de ağır yaralandı. Ayrıca terör çetesine ait bir miktar silah ve mühimmat ele geçirildi." denildi.

Operasyon sırasında söz konusu teröristleri kurtamaya çalışan üç kişinin de tutuklandığı açıklandı.

News Code 1896035
https://tr.mehrnews.com/news/1896035/

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