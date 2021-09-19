Şentop AB'nin göçmen politikasını eleştirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için İspanya'ya gitti. İspanyol Haber Ajansı EFE'ye verdiği demeçte AB'nin göçmen politikasını eleştiren Şentop, "Türkiye daha fazla göçmen alamaz. Herkes payına düşen sorumluluğu almalı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, verdiği demeçte Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikası için "sorumsuzca, akıl ve hukuk dışı" değerlendirmesinde bulundu.

"AB yeterli sayıda göçmeni kabul etmelidir"

AB'nin verdiği sözleri tutmadığını ve sadece finansman yardımı ile göçmen sorununu çözemeyeceğini ifade etti. Şentop, "AB bir entegrasyon programı ile yeterli sayıda göçmeni kabul etmelidir" dedi.

Türkiye-İspanya ilişkilerine de değindi

Türkiye-İspanya ilişkilerine de değinen Şentop, "Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinde İspanya'nın Türkiye'ye karşı ön yargısı olan ülkelere karşı desteği çok önemli" dedi.

Şentop, Türk savunma sanayinin geliştirdiği insansız hava araçlarının İspanya'daki düzensiz göçün kontrolüne yardımcı olabileceğine de dikkat çekti.

TRT Haber