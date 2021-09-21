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21 Eyl 2021 09:59

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile New York'ta bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta görüştü.

BM 76. Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelen Biden, buradaki temaslarına başladı.

Biden, New York'ta kaldığı otelde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Biden ve Guterres, gazetecilerin karşısına çıktı.

Kovid-19 salgınındaki liderliği için Guterres'e teşekkür eden Biden, "Amerika geri döndü. BM'ye ve değerlerine inanıyoruz" dedi.

Biden, BM'ye üye tüm ülkelerin belli sorumlulukları olduğunun altını çizerek, BM 76. Genel Kurulunda yarın yapacağı hitap konuşmasının da kendisi için bir gurur olacağını kaydetti.

Biden, başkanlığı dönemindeki ilk BM Genel Kurulu konuşmasını bugün gerçekleştirecek.

Kaynak: Sputnik

News Code 1897353
https://tr.mehrnews.com/news/1897353/

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