  1. Türkiye
22 Eyl 2021 09:09

Karamollaoğlu'ndan "Kürt sorunu" açıklaması

Karamollaoğlu'ndan "Kürt sorunu" açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kürt sorununun çözümü için adres gösterdi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Kürt sorununun çözümü kapsamında yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

Kürt sorununda çözümün adresinin Meclis olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, Meclis dışındaki farklı bir arayışlara gitmenin doğru ve meşru olmadığını olmadığını söyledi.

Twitter'dan sorunun çözümüne dair meşru zemin olarak Meclis'i gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin diğer tüm problemlerinde olduğu gibi, bugün en ciddi siyasi problemimiz olan Kürt sorununda da çözümün adresi bellidir. Meclis’in ve meşru siyasetin dışında bir başka çözüm arayışının sonu çıkmaz sokaktır ve bu konuda tüm siyasi partiler çok daha hassas davranmalıdır."

News Code 1897384
https://tr.mehrnews.com/news/1897384/

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