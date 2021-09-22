Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile Afganistan'ı görüştü

Birleşmiş Milletler 76ıncı Genel Kurulu toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken bir araya geldi. Görüşmede Afganistan, Suriye ve Kafkaslar konuları öne çıktı.

Görüşme sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Çavuşoğlu mevkidaşı Blinken ile Afganistan'daki son geliişmeler, Suriye ve Kafkaslar konularını ele aldıklarını bildirdi ve ABD ile bölgesel konular ve ortak alanlardaki işbirliğini her düzeyde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Türk mevkidaşı ile Türkiye ve ABD arasında, Afganistan da dahil, işbirliğinin bulunduğu birçok konunun görüşüldüğünü belirterek Türkiye'nin bölgesel sorunlarda NATO müttefiki olarak önemli bir rol üstlendiğine vurgu yaptı.

Görüşme öncesinde gazetecilere kısa açıklamalarda bulunan iki bakan Afganistan konusunun öne çıkacağını belirtmiş, iki ülkenin bölgede birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizmişti.