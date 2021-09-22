BM Genel Kurulu'nda koronavirüs paniği

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya eşlik etmek için ABD'nin New York şehrinde düzenlenen BM Genel Kurulu'na katılan Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Brezilya hükümeti, Bakan Queiroga'nın New York şehrinde karantinaya alındığını belirtilirken durumunun iyi olduğu, diğer delegelerin ise testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Queiroga ise BM binasında bulunduğu sürece maske taktığını söyledi.

14 gün boyunca ABD'de karantinada olacak

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temas ettiği herkesi bilgilendirdiğini, tüm sağlık protokollerine uyarak karantinada kalacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Queiroga "Covid-19 testimin pozitif çıktığını bugün görüştüğüm herkese haber ettim. New York'ta sağlık protokolleri sebebi ile karantinada kalacağım. Bu sırada Sağlık Bakanlığı, Brezilya'da pandemiyle mücadeledeki görevlerini yerine getirecektir" dedi.

Brezilya Sağlık Bakanı Brezilya delegasyonundan ayrılarak, New York'ta 14 gün boyunca karantinada kalacak. Brezilya delegasyonundan bazı üyeler bulaş riskini önlemek adına bazı toplantılara katılımlarını iptal etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi