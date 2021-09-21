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21 Eyl 2021 16:11

Ermenistan'dan Türkiye'ye diyalog mesajı

Ermenistan'dan Türkiye'ye diyalog mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduklarını belirterek, "Bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılması uzun vadeli barış ve istikrar için gerekli" dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi, Kafkasya'da barış, işbirliği ve istikrar açıklamalarının ardından, Ermenistan'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından, Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan, Rus Interfaks haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduğunu ifade etti.

Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, "Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır" dedi.

Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki hafta önce, kabinesini Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek üzere çalışmaya çağırmış, bölgede yeni ulaşım hatları ve ekonomik ilişkilerin kurulmasının Ermenistan'ın da uzun dönemde stratejik hedefi olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1897366
https://tr.mehrnews.com/news/1897366/

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