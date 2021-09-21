  1. Azerbaycan
21 Eyl 2021 14:36

Türkiye ve Azerbaycan selamlama uçuşu gerçekleştirdi

Türkiye ve Azerbaycan selamlama uçuşu gerçekleştirdi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Hava Kuvvetleri ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların TEKNOFEST dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında selamlama uçuşu gerçekleştirdiği, TEKNOFEST boyunca SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere gösteri uçuşlarının ve etkinliklerin devam edeceği bildirildi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin selamlama uçuşu yapacağını açıklamıştı.

News Code 1897362
https://tr.mehrnews.com/news/1897362/

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