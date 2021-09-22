Kremlin: Erdoğan’ın Kırım açıklaması nedeniyle üzüntü duyduk

Sputnik'te yer alan habere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, Türkiye'nin ‘Kırım’ın ilhakını’ tanımayacağı ve ‘Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunması’ gerektiğine ilişkin açıklaması, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a soruldu.

Peskov soru karşısında, “Tabii kendimizi (bu açıklamanın) muhatabı olarak görüyoruz, bunu bu şekilde algılıyoruz. Bu gibi açıklamaların, Cumhurbaşkanı’nın (Erdoğan) Rusya’ya iş ziyaretinin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem olan şu anda dile getirilmesinden tabii ki üzüntü duyuyoruz” dedi.

Kremlin Sözcüsü, “Bununla beraber biz, ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi ve çok acil sonlandırılması gereken bölgesel sorunların çözümü konularında yaptığımız işbirliğine odaklanmayı tercih ederiz” vurgusunu yaptı.

Türkiye’nin, Kırım’ı Rusya’nın parçası olarak tanımama yönündeki pozisyonunun kendileri için yeni bir bilgi olmadığını da kaydeden Peskov, “Biz bu pozisyona kesinlikle katılmıyoruz ve bu konuda Türkiye tarafı ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için 29 Eylül’de Soçi’ye gitmesi planlanıyor. Söz konusu ziyaret, Suriye’nin kuzeybatısında şiddet olaylarının arttığı bir döneme denk gelecek.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, halkın yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.