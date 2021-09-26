Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD ve Siyonist Rejim İran'ın bölgesel gücü için öfkeli

Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı Tuğgeneral Gulamali Reşid, ‘Kutsal Savunma Haftası’ münasebetiyle düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Şehit General Süleymani’nin caydırıcılık yaratma yönündeki eylemlerine değinerek, “Şehid Süleymani şehadetinden 3 ayı önce Devrim Muhafızları Karargahı, Ordu Karargahı ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı'nın desteğiyle İran sınırlarının ötesinde 6 ordu örgütlediğini ve Akdeniz kıyılarına 1.500 km uzunluğunda ve 1.000 km genişliğinde bir kanal oluşturduğunu söylemiştir” dedi.

Tuğgeneral Reşid, “İran sınırlarının ötesinde gönüllü halktan oluşan 6 ordu var. İslami düzenle savaşmak isteyen herhangi bir düşman bu altı ordudan geçmek zorundadır ki bunu başaramayacak. Lübnan'da Hizbullah, Filistin'de Hamas ve İslami Cihad, Irak’ta Haşdi Şabi, Yemen’de Ensarullah ve Suriye’de de bir ordu ülkemiz için caydırıcılık yaratmıştır.Saldırgan ABD ve Siyonist Rejimin İran'ın bölgesel gücüne olan öfkesi de bundan kaynaklanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Önümüzdeki 4 gün içinde İran nüfusunun yüzde 70'i aşılanacak

Tahran’ın güneyindeki Şehri Rey kentinde bulunan Şehit Fuladfer Okulu’nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katıldığı törenle yeni eğitim öğretim yılının ilk zili çaldı.

Cumhurbaşkanı Reisi törende yaptığı konuşmada, "Halihazırda birçok öğretmen ve hatta öğrenci aşılandı. Önümüzdeki 4 gün içerisinde ülke nüfusun yüzde 70'i aşılanacak. Bu nedenle Eğitim Bakanlığı’ndan hijyen kuralları çerçevesinde yüz yüze eğitime geçmesini talep ediyorum." dedi.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 280 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 843 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 72'a vaka sayısı ise 5 milyon 519 bin 728'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 411'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 920 bin 978'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.