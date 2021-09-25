İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 280 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 10 bin 843 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 72'a vaka sayısı ise 5 milyon 519 bin 728'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 411'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 920 bin 978'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.