Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Reisi'den İlam eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği dördüncü eyalet gezisi kapsamında dün İlam eyaletine gitti.

Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi İlam Şehitleri Havalimanı'nda İlam Valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye dördüncü eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Geldiği İlam Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Reisi, İlam vilayetinin sanayi, turizm, tarım ve madencilik gibi konularda kayda değer kapasitelere sahip olduğunu belirterek, "13. hükümet bu eyaletin gelişmesi için önemli planları var." dedi.

ABD'nin şer güçlerinin kötü eylem yapmasına izin vermeyiz

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında gündemi değerlendirdi.

Terör gruplarının faaliyetlerine ilişkin Tuğgeneral Fedevi, “İslam Devrimi zaferinin başlangıcından itibaren ABD, bölgedeki tüm şer güçleriyle bağlantılıydı. ABD çaresiz kaldığında ve İran’a karşı doğrudan harekete geçemediğinde, kaçınılmaz olarak birkaç vekalet ve şer güçlerine baş vuruyor. Elbette ki ABD bize karşı harekete geçmezken şer güçlerinin kötü eylem yapmasına izin vermeyiz.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı'ndan "Afganistan" açıklaması

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan'ın son durumunu değerlendirerek, "İran'ın Afganistan'da barış ve istikrarın ancak tüm etnik grupların temsilcilerinin yer aldığı kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla sağlanabileceğine ilişkin ilkeli duruşu, bunun doğruluğunu yansıtıyor. İran olarak tüm Afgan taraflarıyla temas halindeyiz ve buna teşvik ediyoruz." dedi.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 294 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 792'ye vaka sayısı ise 5 milyon 508 bin 885'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 502'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 897 bin 876'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.