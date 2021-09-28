Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni düzenlendi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün video konferans yoluyla Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen "Erbain Matemi Töreni"ne katıldı.

UAEA maksatlı raporlarla yapıcı süreci baltalamamalı

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran karşıtı raporuna tepki gösterdi.

Kemalvendi, “UAEA yetkilileri maksatlı siyasi tutum benimsemeden ve yanlış rapourlardan kaçınarak İran ve ajans arasında son ilişkiler sonucu elde edilen yapıcı süreci baltalamaması gerekiyor." dedi.

İran İçişleri Bakanı Vahidi, Türk mevkidaşı ile telefonda görüştü

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede; iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasında başta göç, güvenlik, sınır ve terörle mücadele olmak üzere her düzeyde samimi ve güçlü bir şekilde yürütülen iş birliği konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 289 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 470 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 649'a vaka sayısı ise 5 milyon 547 bin 990'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 209'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 4 milyon 966 bin 98'e ulaştığı belirtildi.