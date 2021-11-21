Rusya'dan UAEA Başkanı'nın Tahran ziyareti hakkında açıklama

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü 22-23 Kasım tarihlerinde Tahran’a ziyarette bulunacak.” dedi.

Rus diplomat, “Bu ziyaret, Ajans ile yeni İran yetkilileri arasında ortak çıkarlar konusunda daha yakın temas ve işbirliği kurulması için iyi bir fırsat olacaktır. İki tarafın verimli görüşmeler yapmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Grossi’nin Tahran ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade daha önce, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin İran’a davet edildiğini ve yakında Tahran’ı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

