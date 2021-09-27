İran'dan UAEA Başkanı'nın Tesa tesisleri hakkındaki raporuna tepki

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin İran'ın, Kerec kentindeki Tesa Tesisleri’ne güvenlik kameralarını yeniden kurmayı reddetmesiyle ilgili dünkü raporuna tepki gösterdi.

Garipabadi’nin attığı tweet dizisinde şu ifadelere yer verildi:

"UAEA’nın son bir yılda İran'ın nükleer tesislerine yapılan üç terör saldırısından sonra bu saldırıları kınamaması çok üzücüdür. Ajansın ve BM’nin kararlarına göre ve hatta müfettişlerinin teçhizatı ve emniyeti için gereklidir.

İran Atom Enerjisi Kurumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 12 Eylül'de yayınlanan ortak açıklama, İran’ın ‘Belirtilen ekipman’ depolama ortamını değiştirme konusundaki iyi niyeti için yapıldı. Bu faaliyetler Ajans tarafından 20-22 Eylül tarihleri ​​arasında gerçekleştirilmiştir.

Tahran ve Viyana'da yapılan görüşmelerde İran, Kerec’deki Tesa Tesisinin halen güvenlik ve adli soruşturma altında olduğu için bu tesisle ilgili ekipmana teknik olarak hizmet verilmeyeceğini belirtmişti. Bu nedenle ortak açıklamada ‘belirtilen ekipman’ terimi kullanılmıştır.

Bu nedenle UAEA Başkanının 26 Eylül tarihli raporu yanlıştır ve ortak açıklamada kararlaştırılan şartların ötesindedir. İran'ın gözetleme ekipmanıyla ilgili aldığı herhangi bir karar, yasal değil, siyasi mülahazalara dayanmaktadır ve Ajans bunu haklarından biri olarak kabul edemez ve etmemelidir."