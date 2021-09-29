İran ile Afganistan arasındaki ticari ilişkiler devam ediyor

Herat'taki Afganistan Ticaret Oladsı, İran'dan ithalat ve transit işlemlerin sorunsuz ve normal bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Herat İslamkale Gümrük Başkanı ise her gün 400 yerli ve yabancı TIR'a hizmet verdiklerini söyledi.

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi daha önce yaptığı açıklamada, İran'dan Afganistan'a meyve ve sebze ürünlerinin yanı sıra hijyen ürünleri, gida ürünleri ve inşaat malzemelerinin ihracatında da artış yaşanacağını belirtmişti.

Ruhullah Latifi, "Bu yılın ilk 5 ayında İran'dan Afganistan'a 855 milyon dolar değerinde 2 milyon 165 bin ton ticari mal ihraç edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7'lik düşüş yaşandı." diye konuştu.