Çin’den Suriye’de kimyasal silah araştırmalarına tepki

Geng Shuang, dün Güvenlik Konseyi'nde Suriye’de kimyasal silah kullanımı iddiasına ilişkin olarak düzenlenen açık oturumda, Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin araştırma ekibi kurulmasının Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kapsamını aştığını ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) müzakere yoluyla fikir birliğine ulaşma geleneğine aykırı olduğunu söyledi. Çin dahil birçok ülkenin bu durumdan kaygı duyduğunu ifade eden Geng, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“OPCW bünyesindeki soruşturma ve teşhis ekibinin çalışma yöntemleri ve prosedürleri, Sözleşme ve eklerinde belirlenen kriterlere uymuyor. Bu durum şüphe uyandırıyor. OPCW Teknik Sekreterliği’nin görevini tarafsız ve bağımsız yapmasını, ayrıca kimyasal silah kullanımına ilişkin meselenin Sözleşme çerçevesine geri dönmesini hızlandırmasını bekliyoruz.

Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yapılan tartışmalarda, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad, kişi ya da durum farketmeksizin kimyasal silah kullanmasına kesinlikle karşı çıktıklarını ve çözüm bekleyen sorunları çözmek için OPCW ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi. Çin, Suriye'nin söz konusu açıklamasını takdir ediyor.

Söz konusu sorunu çözecek doğru yol diyalog ve işbirliğidir. Aşırı baskı ancak ters sonuçlara neden olacaktır.

Suriye hükümeti ve OPCW Teknik Sekreterliği birçok konuda farklı yorumlara sahip. İki taraf bilimsel gerçeklere saygı göstererek, tartışmaları objektif ve adil bir şekilde sürdürüp, çözüm bekleyen sorunları bir an önce çözmek için çaba göstermeli.

Çin, ülke, kuruluş, kişi, durum ve amaç farketmeksizin kimyasal silah kullanmasına kararlılıkla karşı çıkıyor ve dünyanın en kısa sürede tüm kimyasal silahlardan arındırılmasını temenni ediyor. Kimyasal silahlara sahip ülkelere, kimyasal silahları bir an önce tümüyle imha etme çağrısında bulunuyoruz.”

Kaynak: CRI Türkçe