İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 vakaları' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 226 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 563'e vaka sayısı ise 5 milyon 651 bin 961'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 665'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 135 bin 887'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.