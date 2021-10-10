İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 222 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 256 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 592'ye vaka sayısı ise 5 milyon 702 bin 890'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 304'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 217 bin 999'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.