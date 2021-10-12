Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei, milli güreşçileri tebrik etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Dünya Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Ayetullah Hamane'nin kaleme aldığı tebrik mesajında, "Başta gençler olmak üzere herkese büyük mutluluk yaşatan ülkenin pehlivanlarını ve teknik direktörünü tebrik eder ve başarılar dilerim." ifadesine yer verildi.

İran Meclis Başkanı, İsviçreli mevkidaşı ile görüştü

İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, dün Tahran’da İsviçre Ulusal Meclis Başkanı Andreas Aebi ile görüştü.

Hava sahamızı asla Azerbaycan'a kapamadık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

İran-Azerbaycan ilişkilerine değinen Hatipzade, "Tahran ve Bakü ilişkileri normal seviyede ve bu ilişleri bozmak doğal değildir. Bu ilişkiler her zaman halk ve iki hükümet arasındaki çok katmanlı ve çok boyutlu ilişkilere dayalı doğru bir mantık üzerine kurulmuştur" dedi.

Hatipzade, İran’ın hava sahasını ve kara sınırlarını Azerbaycan'a asla kapatmadığını ve ikili temasların iyi koşullarda yapıldığını söyledi.

İran'da vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 276 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 504 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 868'e vaka sayısı ise 5 milyon 716 bin 394'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 218'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 234 bin 10'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık ayrıca, bugüne kadar ülkede toplam 65 milyon 667 bin 467 doz aşı yapıldığını duyurdu.