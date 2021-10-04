İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 238 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 607 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 347'ye vaka sayısı ise 5 milyon 638 bin 735'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 727'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 115 bin 796'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.