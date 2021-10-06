Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ayetullah Hamanei, matem törenine katıldı

Peygamber Efendimizin (s.a.v) rıhleti ve Hz. İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin huzurunda matem töreni düzenlendi.

İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi’nde düzenlenen merasimde Hüccetül-İslam Âli, Rahmet Peygamberi Resulü Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ile Ehlibeyti (as) anlatırken ünlü mersiyehan Selehşur da Ehlibeyt için ağıtlar yaktı.

İran'dan 'nükleer müzakere' açıklaması: Ön şartımız yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden Viyana görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "France 24 TV kanalı ile yaptığım röportajda, ülkemizde (daha önce yapılan Viyana görüşmelerini) inceleme süreci tamamlandığında Viyana müzakerelerine dönecğimizi ifade ettim." dedi.

İran’ın gündeminde ön şart olmadığını belirten Hatipzade, “Tek amacımız, görüşmelerle haklarımızın güvence altına almasını sağlamak ve ABD'nin bu sefer gerçekten anlaşmaya bağlılığı konusunda yeterli garantinin sağlanmasından emin olmaktır.” ifadelerini kullandı.

İran, Türkiye ile olan sınır kapılarını yolculara açıyor

Batı Azerbaycan valisi Muhammed Mehdi Şehryari, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu eylatteki sınır kapıları 8 Ekim tarihinden itibaren yolculara açılacak." dedi.

Şehryari ayrıca, PCR testi yaptıran yolcuların geçiş yapabileceğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 vakaları' açıklaması

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 226 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 121 bin 563'e vaka sayısı ise 5 milyon 651 bin 961'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 665'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 135 bin 887'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.