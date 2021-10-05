İran'dan 'nükleer müzakere' açıklaması: Ön şartımız yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden Viyana görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "France 24 TV kanalı ile yaptığım röportajda, ülkemizde (daha önce yapılan Viyana görüşmelerini) inceleme süreci tamamlandığında Viyana müzakerelerine dönecğimizi ifade ettim." dedi.

İran’ın gündeminde ön şart olmadığını belirten Hatipzade, “Tek amacımız, görüşmelerle haklarımızın güvence altına almasını sağlamak ve ABD'nin bu sefer gerçekten anlaşmaya bağlılığı konusunda yeterli garantinin sağlanmasından emin olmaktır.” ifadelerini kullandı.

Said Hatipzade söz konusu kanala verdiği röportajda, İran’ın kesinlikle nükleer anlaşma ile ilgili Viyana görüşmelerine geri döneceğini fakat bunun zamanını eski müzakere kayıtlarının incelenmesi sonrası belli olacağını söylemişti.