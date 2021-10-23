İran: Nükleer müzakereler yakında başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) yeni Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile görüştü.

Emir Abdullahiyan, nükleer müzakerelerin gündeme getirildiği görüşmede, “P4+1 ülkeleri ile nükleer anlaşama görüşmeleri yakında yeniden başlayacak.” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, EİT’in önemli bir üyesi olan Afganistan'da yaşanan son terör eylemlerinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

EİT Genel Sekreteri ise bu görüşmede, Emir Abdullahiyan'a 28 Kasım’da Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta düzenlenecek EİT liderler zirvesi hakkında bilgi verdi.

Nükleer Anlaşma Görüşmeleri

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı Viyana'daki görüşmelerde 6’ncı tur oturumu 20 Haziran'da sona ermişti.

Önceki ABD Bakanı Donald Trump, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları geri getirerek "azami baskı" politikasına başvurmuştu.

20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.