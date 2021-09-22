İran nükleer görüşmelere devam edecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu toplantısı sırasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell ile bir araya gelerek nükleer anlaşma ve Afganistan’daki gelişmeleri görüştü.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, 13. hükümetin ilkeler çerçevesinde pragmatik olduğunu ve bu nedenle müzakerelerde pratik bir sonuç beklediğini vurgulayarak, “Daha önce de belirtildiği gibi, müzakereleri ciddi bir şekilde gözden geçiriyoruz ve yeni hükümet müzakerelere yeniden başlayacak. Bizim kriterimiz, diğer tarafların yorumları değil, pratikteki eylemleridir. Yeni hükümet daha önceki müzakereler dosyasını inceliyor. Zaman kaybetmeyecek; ABD'nin yapıcı olmayan davranışlarını kabul etmeyecek ve boş vaatlerle ülkeyi bekletmeyecek” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Ne yazık ki, Biden yönetiminin İran ve nükleer anlaşma ile ilgili tutum ve politikaları şimdiye kadar yapıcı olmadı. Biden, Trump'ın politikalarını sözde eleştirmiş olsa da, pratikte İran'a karşı aynı politikaları izlemiştir” ifadesini kullandı.

Josep Borell’in müzakere sürecini sürdürme çabalarını takdir eden Emir Abdullahiyan, “İran'a baskı yaparak başarılı olacaklarını düşünüyorlarsa yüzde yüz yanılıyorlar. İran halkı baskı ve tehditlere sert yanıt vereceklerini göstermiştir. Üç Avrupa ülkesi, kusurlu ABD'ye taahhütlerine dönmesi için baskı yapmak yerine, defalarca İran'ı müzakereleri hızlandırmaya çağırdı. Tüm taraflar nükleer anlaşmanın İran için somut sonuçları olması gerektiğini bilmelidir. Tüm taraflar sağlam adımlar atarak anlaşmaya bağlı olduklarını göstermelidir. ABD'nin bir yandan zaman zaman olumlu açıklamalar yapması, diğer yandan İran'a yeni yaptırımlar getirmesi kabul edilemezdir” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Diğerleri taahhütlerine geri dönerse biz de misilleme eylemlerimizi durdurmaya hazırız. Amerikalıların nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeleri ve üç Avrupa ülkesinin eylemsizliklerini sona erdirmeleri zor değil.”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borelli se görüşmede, AB'nin nükleer anlaşmayı canlandırmak için aldığı önlemleri değerlendirerek, “Nükleer anlaşmanın başarısının sadece İran ile anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri için değil, bölge ve dünya için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anlaşmanın başarısızlığı ve müzakereler, hiçbir taraf için iyi değil. Avrupa Birliği, Trump'ın anlaşmadan çekilmesi konusundaki yıkıcı politikalarını ve eylemlerini her zaman eleştirmiştir. Ancak yeni ABD yönetiminin kararı nükleer anlaşmanın sürdürülmesi ve canlandırılmasında yeni bir sayfa açtı” dedi.

Borell, Viyana'daki ilerleme ve zorluklarla ilgili bir rapor sunararak, “ABD’nin mevcut durumdaki sorumluluğu açıktır; ancak aynı zamanda tüm taraflar karşılıklı olarak tatmin edici bir sonuca ulaşmamıza yardım etmelidir. Bu yöndeki ilk adım, Viyana toplantısının zamanını belirlemektir” ifadelerinde bulundu.