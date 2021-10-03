İran Dışişleri Bakanı'ndan 'Azerbaycan' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam katıldığı televizyon programında, Azerbaycan hakkında açıklamalarda bulunarak, "İran İslam Cumhuriyeti Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtuluşunu desteklemiştir ve Azerbaycan yetkilileri bunun farkındadır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İran hakkındaki açıklamalarına değinen Emir Abdullahiyan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine diplomatik kanallarla tepki gösterdik. Azeri yetkililerden diplomatik kanallardan olumlu mesajlar aldık." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, bölge sınırlarındaki değişhikliklerin İran tarafından kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İran'ın kendi sınırları yakınında sahte Siyonist Rejim'in varlığına asla müsamaha göstermeyeceğini belirtti.

Karabağ Savaşı sırasında bölgeye bazı teröristlerin transferi edildiğini ve Siyonist Rejim'in de bu gerilimden yararlanmaya çalıştığını ifade eden Emir Abdullahiyan, İran'ın siyasi-askeri ve güvenlik düzeyindeki kaygısını diplomatik yollarla dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük bir komşusu olduğuna dikkati çekerek, Tahran'ın Siyonistler ile teröristlerin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne tehdit oluşturmasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Siyonist Rejim'i meşrulaştırmamak konusunda İran'ın tavrını her zaman dile getirdiğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, bölgenin geleceğinde Siyonist Rejim'in yerinin olmayacağını kaydetti.

Nükleer anlaşma müzakereleri

Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın canlandırılması ile ilgili Viyana görüşmelerine ilişkin, "Nükleer müzakerelerin detayları ve müzakere ekibi yakında açıklanacak. Müzakere konusunda kararlıyız ve yakında müzakere masasına geri döneceğiz. Fakat masada karşı tarafın niyetini test edeceğiz." diye konuştu.